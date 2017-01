John Hurt: muere actor de "El narrador de cuentos"

El actor británico John Vincent Hurt, protagonista de la famosa serie “El narrador de cuentos”, falleció este viernes 27 de enero a la edad de 77 años, informó Hollywood Reporter. El reconocido artista británico dejó de existir a causa de un cáncer de páncreas, que lo tuvo postrado en una cama en estas últimas semanas.

La enfermedad de Hurt se conoció en 2015 a raíz de una confesión que hizo durante una entrevista. "Estoy bajo tratamiento y soy más que optimista sobre un resultado satisfactorio, más incluso de lo que lo es el equipo médico", dijo en aquella ocasión.

El actor es recordado por su papel en “El narrador de cuentos”, donde un anciano y su perro, sentados a la luz de una chimenea, contaban una serie de historias fantásticas. Eran mitos y leyendas de diferentes épocas y en poco tiempo se convirtieron en clásicos que nunca pasaron de moda.

John Hurt también protagonizó películas. Entre las más destacadas están “El expreso de medianoche”, “Harry Potter, la piedra filosofal” y “El topo”. En 1984 protagonizó el film de ficción y distopía “1984” junto a Richard Burton, una historia que estaba basada en la novela homónima de George Orwell.

Una vez, al ser consultado sobre la muerte, dijo: "No puedo decir que me preocupe la mortalidad, pero es imposible llegar a mi edad y no tener un poco de contemplación de ella. Todos estamos pasando el tiempo, y ocupamos nuestra silla muy brevemente”.

La última participación que tuvo John Hurt en el cine fue en la película “Jackie”, que estuvo dirigido por el chileno Pablo Larraín y protagonizado por la actriz israelí Natalie Portman.

En el momento de su fallecimiento, Hurt tenía tres películas sin estrenar, en etapa de post-producción, y estaba en plena filmación de otra sobre la figura de Winston Churchill.