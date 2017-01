Enrique Peña Nieto: “México no pagará ningún muro”

Fue claro y directo. “México no pagará ningún muro”, estas fueron las palabras del presidente Enrique Peña Nieto en relación a la orden ejecutiva dada el último miércoles por su homólogo norteamericano Donald Trump. De este modo, el mandatario rechazó la decisión emitida desde la Casa Blanca.

Como se recuerda, el líder republicano dispuso, entre sus primeras acciones tras llegar a la presidencia de los Estados Unidos, iniciar la construcción de una barrera entre las fronteras con México. Esto, según explicó el propio magnate, para evitar el ingreso de inmigrantes ilegales a su país.

“Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar con la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide”, agregó Peña Nieto, quien además dijo que su gobierno brindará asesoría legal a todos los mexicanos en tierras estadounidenses para que hagan respetar sus derechos.

"México no crea muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro", manifestó el mandatario en un breve mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Twitter. Peña Nieto, además, aseguró que están dispuestos a entablar un diálogo con EEUU.

Asimismo, el mandatario explicó que la decisión de Estados Unidos de construir un muro en la frontera se da en un momento en que México está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica.

"México ofrece y exige respeto", expresó Peña Nieto, resaltando que su país "refrenda su amistad con el pueblo de EE.UU. y su voluntad de llegar acuerdos con su Gobierno que beneficien a los mexicanos".