EEUU: emprende su propio negocio luego de ser rechazada por tener Síndrome de Down

Una joven repostera llamada Collette Divitto, de 26 años y que nació con Síndrome de Down, conmovió con su historia de superación que transmitió el noticiero local de la cadena CBS en Boston. Desde pequeña fue muy aficionada a la cocina. Cuando cumplió 22 años decide que es el momento de irse a trabajar a una panadería del estado de Massachusetts.Sin embargo, lo que obtuvo fue una serie de rechazos por su condición. “Muchas personas que me entrevistaron me dijeron que yo era muy guapa, pero no era una buena opción para ellos. Fue muy doloroso y me sentí muy rechazada”, comentó la joven durante una entrevista.

A pesar de sentirse frustrada por la situación, lo llegó a superar y decidió crear su propia empresa de repostería con la ayuda de su mamá y hermana llamada Colletey’s Cookies. Además de ayudar a su familia, ha ido perfeccionando una receta secreta de galletas que ha encantado a sus clientes. Con esfuerzo llegó alcanzar un espacio de estantería en un supermercado llamado Golden Gosse Market.

“El mayor éxito hasta el momento es lo rápido que está creciendo mi empresa, lo que significa que puedo comenzar a contratar personal, con y sin discapacidad (…) nunca se den por vencidos. No dejen que nadie te ponga triste ni te haga sentir rechazado. Mantén tu motivación y persigue tus sueños”, indicó Divitto. Luego que los noticieros locales tocaran su caso, la cantidad de pedidos aumentaron, teniendo que hornear 50,000 galletas para completar 4,000 órdenes que recibió de todo Estados Unidos.