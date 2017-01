Papa Francisco recibió al presidente de Palestina en el Vaticano

El papa Francisco recibió este sábado en audiencia privada en el Vaticano al presidente palestino, Mahmud Abas, quien inauguró la embajada palestina en la Santa Sede. Durante la reunión, que duró más de 20 minutos, trataron el proceso de paz en Oriente Medio y el conflicto con Israel.

La embajada palestina se encuentra en un edificio frente al Vaticano, que ya cuenta con las embajadas de Perú y de Burkina Faso. Este hecho forma parte del reconocimiento universal a la nación árabe.

A través de un comunicado, la Santa Sede señaló que este encuentro es “una señal de que el Papa ama al pueblo palestino y la paz”. También indicó que esperan que próximamente se reanuden las negociaciones entre Israel y Palestina para “poner fin a la violencia que causa sufrimientos inaceptables a la población civil”.

De otro lado, en breve declaraciones a la prensa, Abas reiteró su posición al traslado de la embajada estadounidense en Israel de e Tel Aviv a Jerusalén. "Todavía no podemos decir nada puesto que eso todavía no se ha producido, pero eso se produjera, no ayudaría al proceso de paz. Espero que no se produzca", declaró.