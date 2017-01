EEUU: Hillary Clinton nunca más postulará a un cargo electivo

Luego de perder las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la ex candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton no volverá a presentarse nunca más a un cargo electivo, según aseguró este domingo una persona de su entorno más cercano.

"Va a encontrar la manera de ayudar a los niños y a las familias en los próximos años, es un compromiso para toda su vida. Pero no se presentará nunca más a una elección", declaró Neera Tanden, ex consejera informal de la candidata durante su última campaña.

Tanden dio estas declaraciones tras una columna de opinión de un analista del diario The New York Times que imaginaba que Clinton se presentaría a la alcaldía de Nueva York, una idea descabellada según la ex consejera.

"No creo que sea candidata a eso ni a ningún otro puesto", insistió Tanden, sin dar mayores precisiones sobre los proyectos de la ex secretaria de Estado de 69 años.