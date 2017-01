El cantante estadounidense Elvis Presley, cumpliría hoy 82 años

Un día como hoy, pero en 1935 nació en la localidad estadounidense de Tupelo, Misisipi, el músico y actor Elvis Presley, conocido como el rey del Rock and Roll. En 1945, con tan solo 10 años de edad realizaría su primera presentación. El tiempo haría que se consagre como uno de los artistas más famosos del siglo XX.

A los once años de edad, él recibió su primera guitarra. Durante 1948 se mudaría junto a su familia a Memphis. Cuando Elvis tenía 19 años, el productor Sam Phillips, propietario de Sun Records, le edita un trabajo que contenía los temas Tha’s all right y Blue Moon of Kentucky. Ese primer avance le abriría las puertas a un programa radial de música country llamado Lousiana Hayride.

Años más tarde su popularidad aumento, donde llegó a firmar con la casa discográfica RCA. Un años más tarde grabaría la canción Heartbreak Hotel, el cual vendió 300 mil ejemplares en tan solo tres semanas. El 16 de noviembre de 1956 se estrenaría en la ciudad de Nueva York, la cinta Love me tender, que tuvo como protagonista a Presley.

Su último concierto en vivo lo realizaría en junio de 1977 en el Market Square Arena de Indianápolis. La mañana del 16 de agosto de 1977, el famoso cantante perdería la vida producto de un paro cardíaco.