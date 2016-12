Advierten que guepardos corren el riesgo de extinguirse

El animal terrestre más rápido del mundo, el guepardo, se encuentra en serio peligro de extinción, así lo indica un estudio publicado en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy if Sciences (PNAS ).

Se estima que menos de 7 mil cien guepardos que viven libremente en el mundo, el 99% se encuentra en África. Esta cifra representa apenas el 9% de la población total que se extendía en otras épocas.

El estudio indica que el guepardo debe considerarse "en peligro" en lugar de la categoría menos seria de "vulnerable", en la lista oficial de vigilancia de especies amenazadas en todo el mundo.

Por otro lado, 6 de las 8 especies de oso entre ellos, el panda gigante y el oso polar se consideran en estado vulnerable. La situación también es preocupante en el caso de las plantas, más de 10 mil tipos podrían desaparecer pronto, entre ellas el albaricoque salvaje de Asia Central.