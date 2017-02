Premios Grammy: celebraran los 40 años del disco “Fiebre de sábado por la noche”

El disco «Saturday Night Fever» (Fiebre de sábado por la noche), es considerado la banda sonora más exitosa de todos tiempos y es recordado por las coreografías y peripecias de John Travolta (en el papel del bailarín Tony Manero) en el filme del mismo título. Sin lugar a dudas, la banda británica Los Bee Gees, fueron los principales artífices del álbum con la banda sonora que marcó toda una época

Canciones originales como “Stayin' Alive”, “You Should Be Dancing” y “Night Fever”, incluidas en este disco, ayudaron de forma sonora a poner de moda las pistas de baile y las bolas de espejos. El álbum doble es calificado por los especialistas como un emblema de la cultura pop de los años 70, y reconocen que la banda “Los Bee Gees” definió no sólo un género, sino a toda una generación.

Por su lado la Academia de la Grabación de Estados Unidos confirmó hoy la organización de un concierto de homenaje a la banda británica Los Bee Gees, para el próximo 14 de febrero, con esta ceremonia, programada para realizarse dos días después de la 59 edición de los Premios Grammy, la Academia pretende celebrar el 40 aniversario de la galardonada banda sonora de la película “Saturday Night Fever”.

El espectáculo se realizara en el teatro Microsoft y llevará por nombre “Stayin' Alive: A Grammy Salute To The Music Of The Bee Gees”, y en él se prevé la participación de los cinco veces ganadores del Grammy, Celine Dion y la banda de pop-funk DNCE.

Además, colaboraran los nominados al Grammy, Nick Jonas, Tori Kelly y Demi Lovato, el galardonado 10 veces John Legend, y se añaden a la lista Little Big Town, Pentatonix y Keith Urban.

La banda homenajeada estuvo integrada por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, de los cuales solo queda vivo el primero y, según notificó la Academia, estará presente en este reconocimiento musical.