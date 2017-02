Charly García: regresa a la música con "La máquina de ser feliz"

“La felicidad no existe en soledad”. Eso canta Charly en su regreso, en La máquina de ser feliz. que es tan solo el primer vistazo del nuevo álbum de estudio de “Say No More”, el disco se llama “Random". En este primer adelanto la voz de Charly llega con pinceladas de mucha calma y es en tonalidad empieza a flotar el nuevo tema “La máquina de ser feliz”: “Pedimos perdón. Corriendo, enmascarando el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz”. Y prosigue: “Plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que hacer bien, no tiene que hacer mal. Es inocencia artificial” versan las estrofas de la nueva creación del bicolor artista.

Junto con su voz, Charly grabó la mayoría de los instrumentos del nuevo disco, que fue mezclado en Nueva York por Joe Blaney. En total, “Random” tendrá diez canciones, muchas creadas en los últimos tiempos, tras la ardua internación que atravesó en año 2008, justo dos años antes de que editara "Kill Gil", su trabajo musical anterior.

Cabe destacar que el mes pasado, el músico, acompañado por Palito Ortega, firmó el contrato que lo vuelve a unir con el sello discográfico Sony Music. Damián Amato, presidente de Sony afirmó que "es un enorme orgullo para Sony Music Sur que Charly confíe su carrera en nosotros, la emoción invadió las oficinas cuando llegó uno de los más grandes artistas de todos los tiempos".

Este nuevo material se suma a los discos históricos que el artista grabó para, como “Parte de la Religión”, “Cómo conseguir chicas”, “Filosofía barata y zapatos de goma”, Tango 4 (junto a Pedro Aznar), y como olvidar su carrera musical con “Sui Géneris” y “Serú Girán”.

Sobre cómo es el nuevo disco de Charly García, el baterista y bandoneonista Fernando Samalea, que integra su actual banda, comentó sobre el álbum que es “íntimo, simple y contundente”.