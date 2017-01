Michael Jackson: preparan película sobre los últimos años de su vida

El filme de Michael Jackson llevará el nombre de “Searching for Neverland” (Buscando la tierra de Nunca Jamás), esto en referencia a la gran devoción que Michael sentía por el icónico personaje de Disney y el film reflejará los últimos años de la vida del cantante, contados a través de las vivencias de sus guardaespaldas de confianza, Bill Whitfield y Javon Beard.

La historia estará basada también basada en el libro, “Remember the time: Protecting Michael Jackson in His Final Days”, en el que narran como protegían a la familia Jackson hasta el día de la muerte del cantante en 2009. Las grabaciones para “Searching for Neverland” iniciarán en febrero en Los Ángeles, y esperan terminar a finales de mayo.

El papel protagónico lo tendrá el imitador de Jackson, Navi, quien hará su debut como actor en la filmación, Chad L.Coleman, actor de la serie “The Walking Dead”, también participará en la cinta, interpretará a Bill Whitfield.

Cabe recordar que Michael Jackson murió el 25 de junio del 2009 dejando atrás un enorme legado musical que jamás podrá ser igualado por nadie gracias a canciones como "Thriller", "Billie Jean", "Don't Stop 'Till You Get Enough", "Rock With You" y muchas más.

Hay que resaltar, que como el caso de Elvis, muchos afirman que el Rey del Pop fingió su muerte y aún vive, esta teoría se sostiene fuertemente en la discografía póstuma del cantante, como se sabe después de su muerte se han editado tres álbumes inéditos, con canciones “nunca editadas” por Michael, tres discos, en otras palabras casi 40 canciones “nuevas” del Rey de Pop, por esto este nuevo film sobre la vida de Jackson, llega rodeado de mucha expectativa y un misterio que aún no se aclara.