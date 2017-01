Los Beatles: 55 años de su cover del tema “Bésame Mucho”

Pocos saben que en su inicios Los Beatles versionaron el tema “Bésame Mucho”, la legendaria canción que fue escrita en 1940 por la cantautora mexicana Consuelo Velázquez, y grabada originalmente por Emilio Tuero.

En el año de 1962 los productores encargados de grabar esta canción con la banda inglesa fueron Ron Richards y George Martin, logrando un resultado destacado, al grado que no solo les sirvió para audicionar buscando un contrato con disqueras sino que ha sido incluida en varias compilaciones a lo largo de su carrera. Hay que recordar que las palabras del single fueron traducidas por el compositor y cantante estadounidense Sunny Skylar.

Interpretada por Paul McCartney y con Pete Best en la batería la banda inglesa se presentó en el Hamburg’s Star Club tocando ese tema. Un año después Best salió y fue ahí cuando Ringo Starr se unió a The Beatles.

Cabe resaltar que en el año 1961, durante las presentaciones de los cuatro de Liverpool en la “Cavern Club”, el cover de “Bésame mucho” ya era parte del set list de la banda y sorprendió a más de uno con su innovador sonido y propuesta, uno de ellos fue Brian Epstein, y desde ese momento el productor y manager de la banda junto a Lennon, McCartney, Harrison y Starr iniciaron la leyenda de Los Beatles.