El local que acogió el debut de Los Beatles cumple 60 años

Si hay lugares casi “santos” para el rock'n'roll y la música mundial, este es uno de ellos es “The Cavern Club”, quizá la sala de conciertos más emblemática de toda Europa. El 16 de enero de 1957 el empresario Alan Sytner abrió sus puertas como un local de jazz. Pero pronto se convertiría en lugar de reunión de aficionados al skiffle (una combinación de blues, country y folk británico), con los Quarrymen (el antecedente de los Beatles, fundado por Lennon) como una de las primeras bandas en subir a su escenario.

Los Beatles son considerados la banda de rock más famosa y exitosa del siglo XX y como muestra de ello basta mencionar que en el año 2004 la revista Rolling Stone publicó su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y entre ellas se encuentran 23 canciones del grupo.

El 16 de enero, fecha en que, como se dijo, se abrió el Club Caverna, era ya una fecha especial para los fanáticos de la banda que organizaban tales celebraciones que se decidió instituir esa fecha como el Día Mundial de Los Beatles, reconociendo la celebración como oficial.

“The Cavern Club” fue hecho mundialmente famoso por los Beatles, y fue en 1961,cuando la banda hizo su primera presentación en él. Los “fab four” apenas había regresado de Hamburgo, Alemania, donde solían tocar en el bar-club Indra y el Kaiserkeller alrededor de ocho horas por noche, todos los días. Durante 1963, The Hollies tomaron el lugar de los Beatles en el Cavern cuando dejaron de tocar allí al conseguir un contrato con la discográfica EMI bajo la producción de George Martin.

Debido a la gran cantidad de actividad musical de Liverpool y Mánchester este lugar logró que los productores musicales que nunca se habían aventurado a ver más allá de Londres, pusieran sus ojos en el norte de Inglaterra. En la década siguiente, una amplia variedad de grupos y artistas como Queen que tocó en este lugar en 1970 además de The Rolling Stones, The Yardbirds, The Kinks, Elton John, The Who y John Lee Hooker se presentaron en este lugar que es considerado como un verdadero templo del Rock.

60 años después de su inauguración “La caverna club” sigue decorando sus paredes con la sonoridad de la mejor música de todos los tiempos.