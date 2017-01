Jon Sudano: El chico que enloquece a YouTube cantando una sola canción [VIDEOS]

Dicen que todos tenemos un talento para algo. No lo dudes, aún si no eres bueno en cosas conocidas como el arte, el deporte o las ciencias, tienes algo que haces mejor que nadie. Si no, es porque aún está oculto y, como con este personaje de YouTube, puede ser algo que ni te imaginas.

Natalie Imbruglia: Torn.

Hablar del ser humano es hablar de posibilidades infinitas. “Cada persona es un mundo”, afirman. Por supuesto, eso aplica también para las habilidades que tenemos. Y las más extrañas y particulares nos llevaron hasta Jon Sudano, famoso en YouTube por cantar.

Green Day: Boulevard of Broken Dreams.

Tal vez ya hayas caído en el error de pensar que la habilidad de Jon no tiene nada de raro. Cuidado porque las apariencias engañan: comencemos diciendo que este corpulento joven no tiene una gran voz (más bien suena bastante normal) ¿y así es famoso por cantar? Su talento va más allá.

Oasis: Wonderwall.

Tampoco tiene un repertorio muy variado. De hecho, Sudano se ha convertido en el éxito de YouTube que es cantando solo una canción en cada video ¿Ya entiendes mejor por qué decimos que su talento es de los más raros?

John Lennon: Imagine.

Sudano se hizo famoso cantando solo un ‘hit’: All Star, de Smash Mouth, la canción más famosa de esta banda noventera gracias a que fue parte de la banda sonora de la archiconocida película Shrek (2001). Su talento consiste en cantarla una y otra vez ‘encima’ de otros temas del momento.

¿Cómo? Sí. Sudano canta la letra de All Star usando de fondo la pista de otras canciones emblemáticas como ‘Bring me to life’ de Evanescence, ‘Imagine’ de John Lennon, ‘Creep’ de Radiohead, ‘Hello’ de Adele y ‘Y.M.CA.’ de Villa People, como si se tratara de un karaoke.

Adele: Hello.

La habilidad que tiene Sudano y que le ha valido ser una personalidad en YouTube es que puede hacer encajar perfectamente la letra con la melodía, tal como si se tratara de un solo tema ¿Aún te quedan dudas? Tan solo mira estos videos.

Ya sabes, sigue buscando tu(s) talento(s). Nunca sabrás cuál de ellos puede dejar boquiabierto al mundo.