U2 celebra los 30 años de "The Joshua Tree" con gira mundial

La noticia se esperaba desde hace tiempo, pero faltaba la confirmación oficial. Ayer, luego de anunciar los festejos de su emblemático y más celebrado disco “The Joshua Tree”, la banda irlandesa U2, con Bono y The Edge a la cabeza, informaron las fechas del tour que enmarcará esta celebración y los llevará, en un principio, por Europa y los Estados Unidos. Por ahora, los fanáticos latinoamericanos y peruanos deberán esperar un tiempo, para confirmar que el tour baje al sur del continente.

En cada show de la gira, su disco seminal volverá a sonar íntegramente. Hasta ahora, en el U2: The Joshua Tree Tour 2017, la banda sólo confirmó shows en Norteamérica y Europa, con punto de partida el 12 de mayo en Vancouver, Canadá, y una decena de shows en los Estados Unidos. En ese tramo, tendrán a OneRepublic, The Lumineers y Mumford & Sons entre sus invitados, como teloneros. El 8 de julio, la gira iniciará su etapa europea, durante la cual hará escala en Londres, Berlín, Roma, Barcelona, Dublín, París, Amsterdam y Bruselas.

“The Joshua Tree” es el quinto disco de estudio de U2, y uno de los trabajos emblemáticos de la banda. Salió a la venta el 9 de marzo de 1987 a través de Island Records, y en él están incluidos temas como “With Or Without You”, “Where The Streets Have No Name” y “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, entre otros himnos que significaron su época más celebrada por el grupo, en su etapa más clásica y rockera.

El álbum “The Joshua Tree” vendió más de 28 millones de copias en todo el planeta planeta. Además, fue el primer disco del grupo en ganar un Premio Grammy como “Mejor álbum del año”.