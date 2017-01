Rod Stewart: 72 años y más de 200 millones de discos vendidos

Fue el último de los cinco hijos de Robert Stewart y Elsie Gilbart. Su padre era escocés y había sido un maestro albañil en Leith, Edimburgo, mientras su madre, inglesa, se crió en el norte de Londres. Rod fue un estudiante mediocre, asistió a la escuela primaria de Highgate y a continuación a la William Grimshaw Secondary Modern School en Hornsey. Fan del Arsenal FC. Rod Stewart fue un futbolista talentoso y se convirtió en capitán del equipo de fútbol de la escuela y jugó para el Middlesex Schoolboys como medio centro. De joven se dice que jugó en las categorías inferiores del Brentford, que jugaba en tercera división, pero tras las pruebas del verano de 1960, el club nunca lo llamó.

Paso el tiempo y Stewart triunfó como cantante en de diferentes bandas de música como The Dimensions y The Steampacket, The Jeff Beck Group y sobre todo, con The Faces. Está considerado como una de las grandes estrellas del rock a nivel mundial.

El mítico James Brown lo nombró el mejor cantante de “white soul” quede todos los tiempos, Rod Stewart es uno de los cantantes más exitosos y reconocidos, dos veces ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock: como solista y como parte del grupo Faces. En octubre de 2016 fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico. Por otro lado, sus ventas van desde los 150 a 200 millones de discos en todo el planeta, que lo convierten en uno de los intérpretes solistas más exitosos del mundo.

De sus 61 singles, 31 han llegado al top 10, de los cuales seis han ganado la posición número uno. Entre sus canciones más populares se encuentran "Maggie May", "You Wear It Well", "Sailing", "Tonight's the Night (Gonna Be Alright)", "I Don't Want to Talk About It", "Hot Legs", “Da Ya Think I'm Sexy?”, "Downtown Train", "Some Guys Have All the Luck", "Young Turks", "This Old Heart of Mine", "Forever Young", "My Heart Can't Tell You No" , "Rhythm of My Heart", "Baby Jane", "Stay with Me" y "Lost in You".