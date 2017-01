David Bowie: cumpliría 70 años y se editan canciones inéditas

El EP titulado “No Plan”, disco inédito fue publicado en Internet y Spotify el pasado 8 de enero de 2017, fecha en la que el músico fallecido habría cumplido 70 años de edad, también se publicó un video clip del tema 'No Plan', dirigido por Tom Hingston, y con una textura nostálgica de un día de lluvia.

“No Plan” es una de las tres últimas canciones que grabó David Bowie, junto a 'Killing A Little Time' y 'When I Met You'. Las tres formaban parte de la banda de sonido de "Lazarus", el musical off-Broadway sobre el propio Bowie que se interpreta actualmente en el West End londinense. Estos temas fueron coproducidos por Tony Visconti y se grabaron con los mismos músicos que trabajaron en "Blackstar", el vigesimoquinto y último álbum de estudio de Bowie.

Cabe recordar que "Blackstar" es un disco en donde conviven ambientes oscuros con pasajes de indescriptible belleza, en un plano musical en donde se ponen en juego elementos del drum and bass, el jazz experimental y la música electrónica. El Duque Blanco grabó el disco con músicos de jazz de la escena neoyorquina, y durante la grabación nunca se filtró el dato de que el famoso músico estaba enfermo de cáncer de hígado.

La muerte de Bowie causó gran tristeza a nivel mundial por el secretismo alrededor de su enfermedad y por la vasta influencia de su obra, que alcanzó a varias generaciones de músicos. Los homenajes a su figura se multiplicaron alrededor del mundo, con tributos a cargo de Elton John, Bruce Springsteen, Lorde, Lady Gaga, Michael Stipe, Debbie Harry, Laurie Anderson y muchos más.

Mientras todos recordaremos a 2016 como un año fatídico para la música por la cantidad de artistas que murieron, el nombre de Bowie aparecere como el primero en una larga lista, tal vez lo más apropiado sea pensarlo como el período en que este músico prefirió darle un carácter artístico a su despedida y montar un gran acto final con “Blackstar”, su última obra musical, su gran adiós a este plano de la realidad, su última sonrisa para decirnos “vuelvo a casa”.