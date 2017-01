“The Doors”: se cumplen 50 años del lanzamiento de su primer disco

En el año 1967 se celebró el Festival de Monterrey, los Beatles publicaban el “Sgt. Pepper’s” debutaban en solitario Jimi Hendrix y Van Morrison, e iniciaban también su carrera discográfica The Velvet Underground, Pink Floyd y la banda californiana “The Doors” lanzaba su primer disco.

Para conmemorar sus 50 años de lanzamiento, el sello Warner lanzará el 31 de marzo una reedición del álbum “The Doors”. Ecta nueva edición contiene tres CD y un vinilo. Incluye el disco original remasterizado, tanto en versión mono (sonido original) como estéreo y ocho canciones en directo grabadas en la sala The Matrix de San Francisco el 7 de marzo de 1967. También, incorpora un libreto con fotografías inéditas y un póster obra del ilustrador español Victor Moscoso.

El primer disco y homónimo de “The Doors”, salió a la venta el 4 de enero de 1967 y cambió la historia del rock, considerado como uno de los discos debut más grandes de todos los tiempos, está incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Formados en 1965 en la ciudad de Los Ángeles, “The Doors” estaban compuestos por el cantante Jim Morrison, el teclista Ray Manzarek, el guitarrista Robby Krieger y el batería John Densmore. Los comienzos de la banda tienen su inicio en el campus de la universidad de UCLA donde los cuatro miembros estudiaban la carrera de cinematografía, de esos primeros años nace su primer disco, que para muchos entendidos del tema y seguidores de la banda, está considerado como una verdadera joya del rock mundial.

El tema que abre el álbum, escrito por Jim Morrison, es "Break On Through (To The Other Side)" (autor de todas las letras del disco excepto "Light My Fire" aunque todas aparecieron firmadas como “The Doors”), habla de tomar alucinógenos y cómo estos son capaces de "abrirte camino" y transportarte hacia "el otro lado". Toda una declaración de principios. La de las drogas fue una temática recurrente en sus letras, además de cuestiones como el sexo, la violencia, la guerra de Vietnam o la contracultura en general y críticas contra la sociedad del momento.

Con el paso del tiempo la banda jamás igualaría este debut, al que se le siguen haciendo tributos por ser un disco lleno de canciones que hoy son imprescindibles en el catálogo de quienes empiezan a tocar algún instrumento musical.