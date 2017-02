Estas 19 imágenes prueban que en Corea no hay magos, sino brujos de la cirugía plástica [FOTOS]

El continente asiático no deja de impresionarnos (y también perturbarnos) no solo con sus peculiaridades, sino con la forma en que ellos han visto y adoptado lo ‘occidental’.

Con todo lo que sabemos de Asia, ya está más que claro para nosotros que, culturalmente hablando, hay una línea indeleble que divide el mundo entre nosotros y ellos. Por ello, en cierto modo, ya no sorprenden nuestras diferencias tan sustanciales de pensamiento, costumbres y hasta productos.

Sin embargo, cabe pensarlo un poco más y preguntarnos ¿debería sorprendernos la forma en que ellos han visto y adoptado creaciones netamente ‘occidentales’ como los reality shows o la cirugía estética? Probablemente no, pero lo que nos llega desde allá es francamente alucinante.

La locura total de algunos programas de televisión japoneses es ya bastante conocida. En cambio no todos saben que, por alguna razón que solo un sociólogo puede explicar, la cirugía estética ha calado a tal punto que se ha convertido en algo común en muchos países del continente asiático.

Se sabe incluso de padres en China, una potencia en esta millonaria industria, que someten a sus hijos a cirugías desde temprana edad. Sin embargo, uno de los países que se ha destacado por mostrar los más radicales ‘antes y después’ es Corea del Sur.

En este sentido, rayando el límite entre lo sorprendente y lo oscuro se encuentra 'Let Me In' (Déjame entrar), un programa concurso de televisión emitido entre el 2011 y el 2015 que se ha convertido en uno de los programas más vistos en el país.

Cada aspirante de este reality, que recibía apodos como 'Frankenstein', 'Caracortada', etc, tenía una historia en la cual sus características o defectos físicos habían hecho imposible para ellos vivir una vida normal.

En los episodios incluso se mostraba dramáticos videos donde los padres aparecían disculpándose con ellos por haberles dado ‘genes inferiores’. Una vez seleccionados, ellos eran sometidos a una serie de operaciones a cargo de renombrados cirujanos plásticos.

Al final de cada show, un nuevo chico o chica era revelado a una audiencia atónita. Después de cinco temporadas de éxito, 'Let Me In' fue cancelado en 2015 y hasta hoy recibe duras críticas de quienes señalan que promueve la discriminación en base al físico y todo lo que deriva de ella.

Además fue llamado “una hora de publicidad de cirugía plástica”. ¿Qué opinas tú?