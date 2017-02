Yoko Ono prepara película sobre su vida con John Lennon

La película, aún sin título, será escrita por Anthony McCarten ("Theory of Everything") y Michael De Luca ("The Social Network", "Moneyball", "Captain Phillips"), el filme será producido por Ono y la empresa Immersive Pictures.

Según las primeras informaciones el guión estará enfocado en temas maduros y relevantes del amor entre ambos, además de la valentía y el activismo donde participaron en los Estados Unidos, con la intención de inspirar a los jóvenes para que tengan una visión clara del mundo que quieren.

Cabe recordar que John y Yoko se conocieron en noviembre de 1966, cuando ésta última se preparaba a inaugurar una muestra de arte, "Unfinished Paintings and Objects", en el sótano de la Biblioteca de Londres, pero para ese momento, el músico y líder de Los Beatles estaba todavía casado con su primera esposa, Cynthia.

Debido a la relación que Lennon y Ono iniciaron se desencadenó el divorcio de John en agosto de 1968, al año siguiente la nueva pareja contrajo matrimonio.

En 1971 se mudaron a Manhattan, al famoso Dakota Building, donde su oposición a la guerra de Vietnam dio lugar a numerosos intentos por parte del gobierno de Richard Nixon de expulsarlos del país. Mientras tanto, sus canciones fueron adoptadas como himnos por el movimiento contra la guerra y la contracultura.Durante los 11 años de matrimonio, los esposos colaboraron en múltiples proyectos musicales, entre ellos el celebrado álbum "Double Fantasy".

Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 cuando regresaba junto a Yoko al Dakota. Mark David Chapman disparó contra el músico por la espalda cuatro veces en la entrada al edificio, dejando a millones en el mundo consternados, tras la partida de un importante referente de la música mundial.

Gran expectativa levanta este nuevo proyecto, que tiene a los fans de la banda de Liverpool, esperando más novedades sobre la historia de amor de Yoko Ono y John Lennon, así como saber cosas jamás contadas de sus vidas privadas.