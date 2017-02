James Fridman: El artista del ‘troleo’ que se volvió una celebridad de Internet [FOTOS]

“Nunca pidas ayuda a Internet. Puede hacerlo, pero no lo hará”, dicen quienes ya llevan buen tiempo navegando por la red. Lo cierto es que en algunas ocasiones Internet puede ser de gran ayuda, pero como vas a ver, quienes desconfían lo hacen con toda la razón del mundo.

James Fridman es un diseñador gráfico, que además, se ha convertido en una celebridad en redes como Twitter e Instagram por representar fielmente el espíritu troll de Internet y haberlo convertido prácticamente en un arte.

Seguro recordarás haber visto o leído de casos en que una persona sin conocimientos de diseño acude a otros usuarios de Internet para retocar alguna fotografía y en su lugar recibe una avalancha de memes, ¿verdad? Pues James se ha convertido en el máximo exponente del género.

Decenas de personas le escriben constantemente en sus cuentas, enviándole fotos para retocarlas. Sin embargo, él ‘reinterpreta’ muy a su estilo cada uno de ellos y los resultados son épicos. Tanto, que ahora miles de personas quieren ser sus nuevas ‘víctimas’.

Sin embargo, no todo es humor y sarcasmo para Fridman. Como Internet, él también ha demostrado tener un corazón respondiendo seriamente con consejos y buenos deseos a pedidos de jóvenes que le piden, por ejemplo, que las haga más delgadas, o “bonitas”.

Mira a continuación esta muestra del ‘trabajo’ de este genial y divertido artista de Internet que de seguro te sacará más que una sonrisa.

–Puedes hacerme ver más delgada por favor. Nunca he sido delgada y quiero una foto que me haga sentir orgullosa, por favor –No puedes estar orgullosa de algo que no alcanzaste. Si eres saludable y feliz de la manera que eres, ¿por qué cambiar?.