Maricielo Effio denunciada por su ex pareja por racismo

Nuevamente un escándalo sacude el matrimonio Pacheco Effio tras una denuncia por agresiones físicas y sobre racismo por parte de la Maricielo y su padre, hacia su esposo Ernesto Pacheco. Según la denuncia que puso el mismo coreógrafo ante las autoridades de la comisaría de San Borja, este fue agredido físicamente con un puñetazo en la muñeca propinado por su suegro.

No es la primera vez que un problema de agresiones físicas por parte de ambos sale a la luz. Cabe recordar que en marzo del año 2016, la bailarina había denunciado agresión física por parte de Pacheco. En esa oportunidad Mariciero se tiró para atrás al quedar expuesta esta denuncia y luego de una manera muy extraña justificó y desmintió todas sus acusaciones.

Ese no habría sido el único obstáculo que tuvo que pasar ese matrimonio. La señora Esperanza Valladares, madre de la bailarina, siempre pensó que Ernesto Pacheco no 'saba la talla' para estar con su hija. El también se pronunció tras las acusaciones que hizo su esposa y no dudó en dejar en claro que él no la había agredido.

La situación emperora puesto que no solamente hay un caso de agresión física por parte de la actriz, sino que el señor Guillermo effio afirmó hacer insultado y amenazado al padre de su nieta con un machete.

"Me profirieron frases racistas como: 'Te voy a matar serrano de m..., cholo de m..., claro como vienes de Breña, barrio asqueroso y horrible. Y propinaron un puño en la muñeca izquierda", declaró Pacheco.

La contraparte

Effio, por su parte desmintió las acusaciones de su expareja. En un audio recibido a Panamericana Televisión, por parte de la bailarina, esta declara que está protegiendo la integridad y seguridad de su hija, pero que pronto hablará de su caso en televisión.

"Contaré los episodios de mi vida, de lo que sigo atravesando hasta el día de hoy con mucho dolor, con mucho sacrificio, porque el dolor es grande. Es una batalla fuerte la que estoy pasando y la que estoy peleando, pero creo que será justo que ustedes sepan la verdad de los hechos", declara en el audio.