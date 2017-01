Olinda Castañeda se defiende de ataques de conductoras de TV

La modelo visitó el set de Panamericana Espectáculos para ponerse al día con Georgette sobre su carrera, los errores que cometió en el pasado y su opinión sobre los ataques que recibió en la última semana por parte de Tilsa Lozano y Leslie Shaw.

"Ella dice: 'estoy abierta para todo'. Sí lo sabemos mamita", comentó Lozano en su programa, además de llamarla "cara de jebe", mientras Shaw dijo "ella no quiere nada en la televisión, pero si le proponen algo es la primera con el calzón en la mano".

Estos comentarios le resultaron "vulgares" a Olinda Castañeda, quien consideró que al ser conductoras de televisión deberían adoptar posturas de 'señoras, de una persona que tiene cultura y que sabe expresarse bien'.

Además, recalcó que ella nunca se burló ni la insultó cuando le preguntaron si sabía que Tilsa Lozano se encontraba en la conducción de un programa de televisión. "No me pienso pelear con ella. Si me llaman para opinar de alguna cosa, voy a dar mi opinión como Olinda Castañeda y no pienso caer en bajezas", declaró.