La adolescente que recrea obras de arte sobre sus párpados

Para muchas personas, el maquillaje no es solo una forma de esconder algunos detalles en el rostro, sino una forma de arte. El rostro se vuelve un lienzo y esta artista lleva sus habilidades con el maquillaje al siguiente nivel.

Tras experimentar con sombras inspiradas en animales sobre sus ojos, Stefania Atupe de 16 años se lanzó a probar algo más elaborado: recrear famosas pinturas sobre sus párpados.

"Cuando publiqué un diseño de pavo real en Twitter, una chica me envió un mensaje y me dijo que le recordaba una pieza de Van Gogh, y como me encanta Van Gogh decidí probar 'Noche estrellada'", dijo Atupe al medio Mashable. "Entonces me senté y pasé una buena hora y media simplemente recreando el look, lentamente esbozándolo y desarrollando los colores!"

Los resultados son impresionantes y puedes verlos aquí:

'Noche estrellada' de Vincent Van Gogh. Instagram: @stefaniabeauty

'La gran ola de Kanagawa' de Katsushika Hokusai. Instagram: @stefaniabeauty

'Almendro en flor' de Vincent Van Gogh. Instagram: @stefaniabeauty

'Nenúfares' de Claude Monet. Instagram: @stefaniabeauty

Puedes encontrar más de su arte aquí.