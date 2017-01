Creyeron que era un perro, pero quedaron perplejos cuando lo bañaron

Un albañil se llevó la sorpresa de su vida al encontrar al interior de un enorme hoyo a un animal que estaba en mal estado y cubierto completamente de lodo. El obrero se disponía a realizar sus labores diarias cuando de pronto se percató del animal, que se suponía en un perro. Sin embargo, la sorpresa fue otra.

El hombre no dudó en rescatar al animal y lo llevó de inmediato a una veterinaria. Los médicos lo asearon y le dieron los primeros cuidados, pues el supuesto can se encontraba con serias heridas en diversas partes del cuerpo. Luego de bañarlo, todos se llevaron una gran impresión al descubrir que no era un perro.

A medida que bañaban al animal descubrieron que en realidad se trataba de un pequeño zorro rojo. Nadie entendió en este momento cómo fue que llegó a caer al agujero, cuando su hábitat está fuera de la ciudad. El albañil se encargó de cuidarlo y alimentarlo. Se encariñó tanto, que incluso le puso un nombre.

El obrero recordó que lo había encontrado completamente lleno de lodo y por eso decidió llamarlo Muddsey (en inglés mud significa lodo). Una vez recuperado y sin ninguna secuela, el pequeño zorro fue llevado nuevamente a su hábitat. El hombre que lo rescató en un agujero jamás olvidará la experiencia que vivió el día que pensó que se trataba de un perro.