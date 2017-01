Carlos Villagrán no volverá a interpretar más a “Kiko”. El actor mexicano decidió abandonar al famoso personaje que caracterizó por más de 40 años para dedicarse por completo a nuevos proyectos que llevarán su nombre, informó el hijo del artista, Ángel Villagrán, en una reciente entrevista con la cadena Notimex.

“Mi padre disfruta de esta nueva etapa, aunque debo de reconocer que no le fue fácil decir adiós al personaje que hizo por tantos años y al que agradece la oportunidad de disfrutar del cariño de su público”, declaró Ángel Villagrán, ante el asombro y la tristeza de millones de seguidores de su padre.

Según las declaraciones de su hijo, Carlos Villagrán Eslava decidió dejar de interpretar a “Kiko” porque ya no era creíble ni siquiera para los niños. "Incluso los pequeños al verlo se extrañaban, porque lo recuerdan más joven, como en los programas", comentó Ángel, en referencia a los cambios físicos que había sufrido el personaje con el paso de los años.

Como se recuerda, el actor estuvo alejado por más de 20 años del fallecido Roberto Gómez Bolaños, con quien tuvo una disputa legal por los derechos de autor del personaje. Incluso, cuando se separó el elenco de “El Chavo del Ocho”, Villagrán continuó interpretando a “Kiko” en sus giras y presentaciones por diversos países de Sudamérica.

A lo largo de sus apariciones, “Kiko” dejó entrañables frases que quedarán en el recuerdo de todos como "Cállate, cállate, que me desesperas", "No me simpatizas", "Me doy", "¡Chusma, chusma!".