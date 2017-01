Deja de soñar: Esto es debes ahorrar al día para ser millonario

¿Sientes que el dinero no te alcanza? ¿Ser un empleado no es lo tuyo? Entonces debes ser una de las muchas personas que viven soñando con sacarse la lotería y ser millonario ¿Qué te parecería si te dijeran que ya no tienes que soñar más?

Promesas, trucos y hasta estafas que prometen grandes ganancias y hacerte millonario de la noche a la mañana hay muchas, pero el asesor financiero David Bach habría descubierto la clave en algo que es tan simple y conocido como difícil para algunos: ahorrar.

En su libro las parejas inteligentes terminan siendo ricas, Bach establece una fórmula matemática que da como resultado el siguiente cuadro que recogió el portal Huffington Post. Aquí se muestra lo que una persona debe ahorrar al día, mes y año, según la edad, para llegar ser millonario a los 65 años.

* Al tipo de cambio actual: 1 € = US$ 1.05 = S/ 3.56.

Ojo: como imaginarás, a más edad comiences, mayor será la suma diaria que deberás ahorrar. Además, si logras la meta alcanzarías a ser millonario pero en el sentido estricto de la palabra, con un millón de dólares.

El sitio Business Insider también advierte algunos detalles: los números que se aprecian en esta tabla no serían del todo exactos pues no incluyen impuestos. De igual forma, aquí se asume que se obtendrá una tasa de rentabilidad máxima del 12%.

De cualquier forma échale un vistazo al cuadro. Ahorrar nunca tiene pierde, ¿verdad? Tal vez te lleves una agradable sorpresa.