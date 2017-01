EEUU: A sus 50 años, Janet Jackson se convirtió en madre por primera vez

Fuente: Billboard

La artista estadounidense y hermana del fallecido cantante Michael Jackson, Janet Jackson, se convirtió en madre por primera vez a los 50 años de edad. Ella junto a su esposo multimillonario, Wissam Al Mana, han sido padres de un niño. La noticia fue dada a conocer en exclusiva por el representante de la intérprete a la revista People.

“Janet y su marido están encantando de dar la bienvenida a este mundo a su pequeño hijo Eissa Al Mana. La madre tuvo un parto saludable, sin estrés y actualmente se encuentra descansando cómodamente”, indica la nota.

Durante los años ochenta y noventa fue una de las artistas con ventas mayores a 100 millones de discos, pero el año pasado sorprendió a sus fans con la repentina suspensión de su tour Unbreakable para dedicarse más tiempo a ella y su familia.

La misma cantante fue quien explicó el porqué de esa decisión mediante un video. “En esta segunda etapa, la gira ha sufrido unos cambios. Quería ser yo quien les contara que mi esposo y yo estamos planeando formar una familia. Motivo por el que he tenido que retrasar la gira. Espero que puedan entender que es importante que haga esto ahora. Por órdenes médicas tengo que descansar. Pero yo no me he olvidado de ustedes”, señaló Jackson.

Wissam Al Mana es el tercer compromiso de Janet Jackson. Ellos se conocieron en 2010, durante la inauguración de un hotel en Dubái. Y en el 2012 se casarían en secreto.