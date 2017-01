Los nueve mejores villanos del cine y la televisión en 2016 [FOTOS]

El 2016 no fue un buen año, pero estos villanos, a diferencia de los reales, sí se hicieron querer ¿O no?

El 2016 será recordado no precisamente como un año feliz. Paradójicamente, sin embargo, nos regaló algunos de los villanos más memorables y carismáticos del cine y la televisión (porque en la vida real los villanos no son ni lo uno ni lo otro).

Orson Krennic

Ajax (Francis)

Ramsay Bolton

Por esta razón el portal de entretenimiento 9GAG realizó un top 9 de los mejores villanos que han visto nuestras pantallas en 2016, cuya maldad solo fue superada por su inteligencia, crueldad, nivel de violencia, y la extraña simpatía que despertaron en nosotros y que los catapultó como virales.

Dormammu

Helmut Zemo

Kaecilius

De seguro, aunque no seas fan de ninguna de estas series o películas, has oído hablar de ellos o los has visto en algún meme cuando navegabas por Internet ¿A cuántos reconoces? ¿Quién te pareció el mejor de todos?

Joker

Percival Graves