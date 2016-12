Facebook: Abría sus regalos de Navidad y fue atacado brutalmente por un gato [VIDEO]

Ni el ‘Grinch’ hubiera encontrado una forma mejor de arruinar una Navidad que un gato en Estados Unidos, que atacó brutalmente a un joven cuando este se encontraba emocionado abriendo sus regalos. La escena se ha hecho viral en Facebook.

Andrew Woodard, de Georgia, abría los presentes junto a algunos amigos. Como se puede apreciar en el video de Facebook, grita cuando ve que su regalo de Navidad es un PlayStation 4, lo cual hace correr al gato de la casa.

Sin embargo, como se aprecia en las imágenes, segundos después regresa y salta directo al cuello del desprevenido joven, que cae desesperado intentando liberarse de sus garras. La escena fue grabada por la amiga de Woodard, Jessica Freeman, quien publicó el video en Facebook.

En menos de un día el video acumuló millones de reproducciones en la red social, así como miles de compartidos y comentarios. Por su parte, Freedman informó que su amigo tuvo que ir al doctor para suturar las heridas y espera que ahora se encuentre mejor. “Lo amamos”, escribió.

Por el contrario, explicó que el gato es un “patán” el cual no sufre ningún tipo de maltrato en su casa y por el contrario, es muy consentido y ya tiene un amplio historial de ataques. Asimismo, negó que el animal sea suyo.

De esta forma parece haber respondido, algo molesta, a las críticas de ciertos amantes de los animales. “Llévense sus amenazas a otro lado (…) No es mío y no fue maltratado. Un humano fue atacado aquí, no un gato”, escribió.

La joven acompañó su publicación con imágenes donde se puede ver la gravedad de las heridas de Andrew y también al animal, que incluso parece estar sano y salvo y posando con su dueño.