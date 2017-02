Estas 23 imágenes te mostrarán que el mundo se acaba y es nuestra culpa [FOTOS]

De la contaminación, la depredación de los recursos, el cambio climático y sus consecuencias se habla mucho, tal vez demasiado. Se ha dicho decenas de veces que lo peor está por ocurrir, que este es el único planeta que tenemos, que no habrá marcha atrás. Se ha dicho casi todo.

Tal vez ese sea el problema. Decir mucho. Dejar todo en el terreno de las palabras para un ser humano arrogante, ignorante y oportunista por naturaleza, que a lo largo de su historia ha desencadenado las peores tragedias por su desidia, y que ahora está por desencadenar la última.

Es que, en la comodidad de una sala, frente a un televisor y disfrutando todo lo que la tecnología puede ofrecer, es difícil entender de qué hablan realmente los documentales cuando dicen que el mundo está en peligro. En ese momento, para el televidente, no hay mundo más allá de su casa.

Por el contrario, es muy distinto simplemente verlo. Dejar los discursos a un lado y hacer que las imágenes sean las que hablen. Solo así entenderemos que no solo estamos en peligro, sino que ya llegamos muy lejos, que cada puerta se cierra. Que no hay vuelta atrás, que el mundo se acaba.

A través de estas impactantes imágenes no verás problemas ni peligros, sino guerras, desastres y asesinatos silenciosos. Tragedias que no pueden ser negadas ni discutidas porque la imagen misma es la prueba de que esto está pasando y ya no hay vuelta atrás que valga.

Si por fin logramos comprender el mensaje, todo lo que nos resta hacer es salvar lo que quede por ser salvado. De lo contrario, solo nos queda disfrutar de las pequeñas realidades en las que nos hemos encerrado por el tiempo que nos queda.

“Sólo después de que el último árbol sea cortado, el último río envenenado, el último pez atrapado, sólo entonces sabrás que el dinero no se puede comer” (Proverbio indio).