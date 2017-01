Greenery: el color del 2017

Los rayos del sol y el calor del verano vienen cargados de luz, energía y color. Este 2017, la tendencia en colores llega de la mano de la naturaleza. El greenery, verde por todos lados, se instala en la moda, la decoración e incluso en los maquillajes para inyectarle a nuestros espacios y a nuestra vida frescura y energía proveniente de la madre naturaleza.

Atrás quedan los fríos colores que caracterizan el invierno. Los verdes se imponen evocando el comienzo de la vida y la frescura de la temporada de verano.

El verde es un color neutral que está inmerso en la vida moderna y fusiona la belleza física y la belleza inherente de la naturaleza. El greenery estará presente en la arquitectura, los planos urbanos, la decoración y el diseño revitalizando y refrescando nuestros espacios.

El greenery es un aliado de las tonalidades neutras, pero también puede ser explosivo y desafiante al combinarlo con el fucsia, amarillo o naranja.

En la moda, esta combinación de colores resaltará los tonos bronceados de tu piel. Te darán una frescura que se proyectará y te ayudará a proyectar energía y vitalidad. Estos contrastes únicos te rejuvenecerán y llenarán de luz.

El verde en los accesorios refrescará nuestro outfit y le darán un toque de vida a tu atuendo. Además, te ayudará a proyectar calma y paz. Es un color que sosiega y nos ayudará a proyectar serenidad en medio de nuestra agitada vida diaria.

Ya lo sabes, el verde está in. No dejes de imprimirle un poco de la frescura de la naturaleza a tus espacios y a tu look este verano que recién empieza.