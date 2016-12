Los monos podrían ser capaces de hablar y sonarían así de aterradores

Uno de los factores clave que encumbró a los seres humanos por encima de los demás animales fue, qué duda cabe, su capacidad de hablar. Esa forma perfecta de comunicarnos nos dio la ventaja que necesitábamos para dejar de ser solo alimento de depredadores y volvernos los amos de la creación.

Sin embargo, el ser humano no está solo. Tiene parientes cercanos que, pese a ser muy similares a él, no compartieron su misma suerte. Los monos por ejemplo, siendo tan parecidos a nosotros, no pueden hablar, ¿por qué?

La comunidad científica tuvo esta inquietud, y por casi 50 años, aceptó la respuesta de que solo los humanos tenemos el sistema vocal necesario para hacerlo. Sin embargo, eso ha cambiado gracias a un nuevo estudio.

Y es que, según los investigadores, las evidencias sugieren que estos animales pueden hacer prácticamente todos los sonidos que hacemos los humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La repuesta no estaría en nuestra garganta, sino en nuestros cerebros.

Los expertos de la Universidad de Viena y de Princeton creen haber descartado la antigua teoría hecha tras analizar los cráneos de diversos primates en 1969. Un análisis más profundo y preciso de los movimientos de estas criaturas en sus labios, laringe y lengua, así como la observación de macacos vivos, ha sido la clave.

¿Y cuál es la conclusión? Si los monos tuvieran la capacidad mental de hablar (lo cual no es posible, ojo), podrían replicar casi todo el lenguaje humano. Sin embargo, tendrían un ‘acento’ muy marcado que los haría sonar diferentes a todo lo que has escuchado antes.

Cuando los investigadores ingresaron el gruñido de un macaco en un simulador computarizado basado en los atributos físicos de estos animales que fueron captados en rayos X y escribieron la frase “Will you marry me?” (¿Te casarías conmigo? en inglés), así fue como se oía.

Computer-generated Macaque grunt

¿Qué piensas tú? ¿Ya te imaginas lo bello que sería sostener una conversación con una voz así de melodiosa o, por el contrario, das gracias a Dios de que solo los humanos podamos hablar?