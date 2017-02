Cáncer de mama: lo que debes saber sobre su detección temprana

El doctor Julio César Dueñas advirtió que el cáncer de mama no puede ser prevenido al no conocerse las causas, no obstante, aclaró que este mal puede ser detectado a tiempo.

El especialista resaltó la importancia del autoexamen además de la ecografía asociada a la mamografía, como herramientas más útiles para encontrar bultos sospechosos en esa parte del cuerpo. En tal sentido, recomendó a las mujeres asistir a ginecólogos y radiólogos que estén comprometidos en hacer la detección temprana.

Asimismo, Dueñas comentó sobre las intervenciones médicas que buscan solucionar este problema y los consejos para disminuir el riesgo de padecer este mal. “Es importante el estilo de vida, no fumar, no beber, dormir las horas adecuadas, actividad física”, aconsejó el especialista.