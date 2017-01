Embarazo: La importancia de los controles prenatales

En el Perú, el 70% de los embarazos son normales pero es importante siempre realizarse controles durante el embarazo. Por ello, el ginecólogo Mauricio De la Gala, de Oncogyn, visitó el set de Buenos Días Perú para dar algunas recomendaciones respecto a los cuidados que deben seguir las gestantes.

Control prenatal es el seguimiento minucioso que debe tener una mujer que está cursando una gestación desde semanas tempranas en las que logró el embarazo. Este control permite la detección de eventualidades que podrían comprometer el adecuado desarrollo del bebé y que podría tener impactos tanto en este como en la madre.

Una mujer que está gestando no debe tomar cualquier tipo de medicación. El ginecólogo De la Gala consideró que un embarazo no debería tomar por sorpresa a la paciente y que lo recomendable es que sea planificado, de modo que la futura madre tiene la posibilidad de hacer cambios en su estilo de vida, y dejar el consumo de sustancias no adecuadas como el alcohol y el cigarro. Si la madre arrastra una enfermedad no debe consumir cualquier tipo de medicamentos puesto que esto podría tener repercusiones en el bebé. En caso la gestante tenga alguna enfermedad, debe acudir al ginecobstetra.

Ejercicios durante el embarazo

Ser recomiendan los de tipo aeróbicos. La gestante no debe hacer ejercicios extenuantes, sino aquellos que condicionen una adecuada movilidad de las extremidades porque de esa manera se favorece a la circulación y garantice un buen retorno venoso lo que asegura la buena alimentación del bebé.

Relaciones sexuales

No existe una cotraindicación de las relaciones sexuales durante el embarazo. Lo que se recomienda es que no sean tan enérgicas y que se haga uso del preservativo, puesto que el semen puede tener una sustancia llamada prostaglandina que puede inducir al desarrollo de contracciones uterinas antes de lo previsto.