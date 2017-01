FIV Plus: todo sobre este novedoso tratamiento de fertilidad

El doctor Julio Dueñas de la clínica Procrear, compartió importante información sobre lo último en tratamientos de fertilidad. En este caso el especialista explicó en qué consiste Fecundación In Vitro Plus.

Según indica Dueñas, con este tratamiento se llega hasta un 70% de garantizar la posibilidad de embarazo, además de evitar un posible aborto y aumentar la probabilidad de tener un bebé sano. “No solo descartamos temas genéticos, cromosómicos, sino también algún tipo de patología adicional que habitualmente no estamos pensando”, refirió.

Pueden recurrir al FIV plus las mujeres mayores de 40 años, aquellas que han tenido problemas de abortos y quienes antes ya recurrieron a la Fecundación In Vitro El FIV plus, sostiene el especialista.