Alejandro Toledo negó haber recibido sobornos de Odebrecht

El expresidente Alejandro Toledo negó haber recibido dinero de la empresa Odebrecht como sobornos. En diálogo con una programa dominical, el ex jefe de Estado, señalado de haber recibido 20 millones de dólares de soborno por la Interoceánica, indicó que no recibió ningún dinero, haciendo referencia al caso Ecoteva.

“Que diga por favor cuándo, cómo, dónde y en qué banco me ha dado 20 millones a mi (…) no he recibido un centavo por la carretera Interoceánica”, manifestó Toledo Manrique, quien desafío a sus acusadores a precisar cómo supuestamente le entregaron esa millonaria cantidad de dinero.

Asimismo, lamentó el allanamiento a su vivienda en Camacho en La Molina, en un operativo encabezado por el fiscal Hamilton Castro, iniciado durante la madrugada del sábado.