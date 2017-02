Nakazaki sobre Alejandro Toledo: “En caso Ecoteva hay suficientes pruebas para proyectar una condena”

El abogado César Nakazaki comentó sobre la situación del expresidente Alejandro Toledo, acusado de presuntamente haber recibido sobornos por parte de la empresa brasilera Odebrecht.

Para Nakazaki, actualmente la Fiscalía está en condiciones de formalizar un proceso penal por el caso de la Interoceánica, pues sostiene que mientras esta no se concrete no puede existir una eventual prisión preventiva ni solicitud de extradición.

“La Fiscalía está en condiciones de empezar, primero, por formalizar un proceso penal, porque la Interoceánica es una investigación preliminar, recién será un proceso penal cuando la Fiscalía formalice la investigación preparatoria. Eso es muy importante porque mientras no haya proceso penal por interoceánica no puede haber prisión preventiva y no puede haber solicitud de extradición”, explicó Nakazaki.

Asimismo, refirió que en el caso Ecoteva ya hay suficiente pruebas para proyectar una condena, “Ya la vinculación empresas brasileras, Josef Maiman, Alejandro Toledo permiten sostener que el último eslabón de la cadena que faltaba, ‘por qué Maiman tenía que darle dinero a Toledo y Karp’, está consolidado”, agregó.

Sobre un eventual viaje del ex jefe de Estado a Israel, el letrado recordó que, en caso se ordene una prisión preventiva, existe en el derecho internacional el principio de reciprocidad, “Veo muy difícil que Israel, Estados Unidos menos, pudieran negar el requerimiento de entrega”, sostuvo el abogado.