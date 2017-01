Jorge Cuba llegó al Perú para responder por caso Odebrecht

El exviceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García, Jorge Cuba Hidalgo, arribó esta mañana al aeropuerto Jorge Chávez procedente de Estados Unidos. Sobre el exfuncionario pesa una orden de prisión preventiva por la investigación que se le sigue por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Su vuelo llegó a Lima al promediar las 6:46 de la mañana y en el aeropuerto lo esperaba el fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, quien está a cargo de las investigaciones. Jorge Cuba llegó a nuestra capital sin la compañía de su pareja, la voleibolista Jessica Tejada, quien también es buscada por la justicia peruana.

Como se recuerda, el arribo del exviceministro estuvo previsto para la noche de este lunes, pero, según explicó su abogado Luis Peña, habría tenido algunos inconvenientes con la aerolínea en Miami, lo que finalmente habría retrasado su vuelo.

El último fin de semana, Cuba Hidalgo entabló diálogo telefónico con un medio de comunicación y aseguró que nunca se fugó del país. Del mismo modo, detalló que su pareja Jessica Tejada no tiene ninguna vinculación con los casos investigados y también aprovechó la oportunidad para pedir perdón al Perú.

“Quiero pedir perdón a país, a la sociedad y a mis hijos y a mi pareja involucrada de manera involuntaria, ella no ha participado absolutamente en nada”, señaló el exfuncionario. “Quiero decirles que estoy poniéndome a disposición de la justicia y voy a hacer declaraciones ante fiscal y juez. Yo no he fugado voy a dar la cara”, enfatizó el exviceministro.

Desde el Congreso de la República calificaron de importante que Jorge Cuba colabore con la justicia y aseguraron que sus declaraciones serán claves para identificar a los demás involucrados en el cobro de sobornos entregados por la empresa Odebrecht.