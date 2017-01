Sheput: “No se puede culpar al presidente por la lentitud del MP Y PJ”

Juan Sheput, congresista de Peruanos por el Kambio, se refirió a las investigaciones en torno al caso Odebre​cht y consideró que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, está actuando con prudencia, pues como jefe de Estado le corresponde colocarse por encima de los diversos estamentos e invocar a que se actúe con celeridad.

En ese sentido, el parlamentario oficialista señaló una lentitud en el Poder Judicial y Fiscalía, “No se le puede culpar al presidente de la República por la lentitud del Ministerio Publico y del propio Poder Judicial”, apuntó.

En otro momento, Sheput criticó que el ex presidente Alejandro Toledo viaje a Estados Unidos en medio de las investigaciones sobre el caso. Consideró que el líder de Perú Posible debe estar en nuestro país “dado la cara” y acuda a los llamados de la Fiscalía y la comisión Lava Jato en el Congreso. Además, dijo no dudar de una supuesta posibilidad de fuga que estaría evaluando el ex mandatario Ollanta Humala y Nadine Heredia.