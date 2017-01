Gasoducto Sur: recomiendan que nueva licitación tenga ajustes sustanciales en contrato

El Gobierno resolvió terminar la concesión del Gasoducto Sur Peruano debido a que el consorcio encargado no cumplió con demostrar que tiene la financiación necesaria para concluir la obra, informó el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.

Como se sabe, el Gasoducto Sur Peruano contempla una inversión de 7.328 millones de dólares para construir, operar y mantener un sistema de transporte de gas natural a lo largo de más de 1.080 kilómetros, desde el yacimiento Camisea, en los Andes del sur de Perú, hasta el puerto de Ilo, en una concesión privada de 34 años.

Al respecto, el economista Jorge González Izquierdo consideró importante que todo proyecto posea un adecuado estudio sobre la oferta y demanda. Sin embargo, refirió que el Gasoducto Sur Peruano nació con graves problemas técnicos-profesionales.

Según explicó el economista, éste empezó a construirse sin haber la certeza sobre cuánto gas había para ser transportado, ni la demanda para ser comprado. “No había certeza de su rentabilidad social, de que era conveniente para el país y aun así se empezó a hacer este proyecto”, precisó.

González Izquierdo refirió, además, que la nueva convocatoria se debe realizar lo más rápido posible para no resentir el crecimiento de la economía peruana. No obstante, recomendó que la nueva licitación no se realice con la misma estructura del proyecto, pues se deben realizar ajustes sustanciales.