Alberto Fujimori fue internado en clínica por una hernia en la columna

Una vez más la salud del ex presidente Alberto Fujimori muestra signos de complicación, según lo dio a conocer él mismo por medio de su cuenta de Twitter.

“Me encuentro internado en la Clínica Centenario desde domingo pasado por una hernia en la columna q no me permite ponerme de pie ni caminar”, dice la publicación del ex jefe de Estado a través de dicha red social.

Alejandro Aguinaga, el médico de cabecera del exmandatario, informó que decidieron el traslado de Fujimori a la clínica Centenario Peruano Japonesa, ya que el domingo 29 de enero solo presentaba el 10% de la fuerza motora para movilizarse.

Hace algunas horas Alberto Fujimori tuiteó desde su habitación en ese nosocomio, dando la fecha en que retornará a su celda en la Diroes. En los últimos años, el expresidente ha sido internado en diferentes clínicas por una enfermedad crónica en la cavidad bucal y por problemas neurológicos.