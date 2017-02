La Victoria: comerciantes fueron desalojados de una galería ocupada ilegalmente

Cerca de las 3 de la mañana, debido a una orden judicial, agentes policiales desalojaron a un grupo de comerciantes que habían ocupado de manera ilegal y por varios meses un inmueble ubicado en el cruce de las Av. Gamarra y Bausate y Meza en el distrito de La Victoria.

Tras varios minutos, un grupo de al rededor de 30 personas se enfrentó a los cerca de 150 agentes policiales, para según ellos, hacer valer su derecho después de haber sido retirados junto a sus mercaderías.

"Nosotros tenemos un documento de posesión ante el notario. ¿Usted cree que si yo quiero usurpar un lugar voy a estar acá peleando? Yo he invertido dinero ahi, yo he pagado por ese sitio. Yo no me he metido porque he querido, yo tengo documentos que he pagado", declaró una comerciante afectada.

Los comerciantes aseguraron que compraron y alquilaron el espacio a un representante de los dueños, sin embargo al pedirles revelar el nombre de dicha persona, evitaron decirlo.

Según el abogado de los dueños, el vigilante de la propiedad, quien sería Erick Salomón Villegas Vila se aprovechó del dueño Carlos Casaza Bacigalupo para realizar estos actos ilícitos. Este además comentó que las personas que vendieron y alquilaron los espacios del mueble aseguraban que los dueños habían fallecido, por lo que nadie reclamaría el edificio.

Las ventanas y puertas del inmueble fueron tapados con ladrillos. La policía informó que los dueños de los productos pueden reclamarlos en la comisaría de La Victoria.