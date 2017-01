El Agustino: vecinos exigen seguridad tras violento robo en cabina de internet

Tres delincuentes asaltaron un local de cabinas de internet ubicado en el distrito de El Agustino. Los ladrones amenazaron con un arma y maniataron a menores de edad que se encontraban en el local.

Cámaras de seguridad registraron el violento accionar de los hampones, quienes se hicieron pasar como clientes para ingresar al establecimiento. Sin embargo, al verse descubiertos por el dueño del local, éstos forcejearon y huyeron del lugar.

Durante el incidente, el propietario afirma que logró arrebatarles una mochila con celulares y el DNI que pertenecería a uno de ellos, el mismo que ya fue reconocido por sus víctimas. Pese a lo ocurrido, el afectado indica que “la comisaría del sector no consideró el hecho como un acto delictivo porque no se llevaron nada y no víctimas”, por lo cual solo quedó un atestado policial.

Ante esta situación vecinos alzaron su voz de protesta exigiendo que se refuerce la seguridad en la zona, pues denuncian que constantemente son víctimas de la delincuencia.