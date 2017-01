Peaje Puente Piedra: incidentes ocurridos durante la protesta

Lo que se dijo sería una marcha pacífica terminó convertida en un verdadero infierno que tuvo lugar en por lo menos 4 kilómetros de la Panamericana Norte en Puente Piedra durante casi todo el día.

La gresca se inició cuando un grupo de manifestantes arrojó arena y hasta pateó a la policía en su intento de llegar a la garita de control del tan polémico y cuestionado peaje Chillón. La policía repelió el ataque lanzando bombas lacrimógenas y el caos se inició al igual que el enfrentamiento. Delincuentes disfrazados de manifestantes, sin descaro alguno, arrojaron piedras y proyectiles caseros contra la policía. El tener al frente a los agentes del orden no disuadió en ningún momento a los violentos manifestantes.

Si bien la marcha que inició desde muy temprano en el Óvalo Puente Piedra se anunciaba como pacífica, las primeras acciones de la mañana daban a entender lo contrario. Decenas de manifestantes se ubicaron en plena vía, obstaculizando el tránsito vehícular, puesto que para ellos el hecho de que diversos vehículos circulen significaba una traición, razón por la que obligaron a todos los pasajeros de un bus bajen del vehículo, amenazando con romper las ventanas.

Desde ese momento la idea de los protestantes estaba clara. "Nosotros no queremos que no haya una tregua de 30 días. ¡No! El pueblo de todo Cono Norte dijo 'no va el peaje'", declaró uno de los manifestantes.

Los enfrentamientos dejaron varios heridos, algunos con el cuerpo lleno de perdigones. No solo fueron agredidos policías y manifestantes, sino también quienes cubrían los hechos. El auto de un equipo de prensa de 'Visión Perú' fue saqueado y terminó con las ventanas y parabrisas destruído.

Los cerca de 4 kilómetros que fungieron como campo de batalla mostraban los rezagos de la misma. El muro de concreto que dividía las vías que van de sur a norte y de norte a sur terminaron volteadas sobre la pista. Carteles, rejas, tolvas de camiones e incluso vehículos quemados impedían el paso de cualquier unidad por la zona. Ambas vías estuvieron bloqueadas por más de 10 horas.

Los manifestantes aseguraron que no se sienten conformes con la medida de que no se cobre peaje por 30 días y, según dijeron, marcharán hasta que se de la nulidad de este cobro. Es decir, podríamos tener estas lamentables escenas en las próximas semanas.