Michelle Obama se despidió de los estadounidenses desde el set de The Tonight Show

A su fiel estilo, la primera dama Michelle Obama se despidió de todos los estadounidenses al acudir al programa de televisión en el que ya había protagonizado épicos momentos: The Tonight Show con Jimmy Fallon. Durante el programa, Michelle pudo dar las gracias personalmente a varios ciudadanos escribiendo una carta para cada hecho que marcó su vida. Una de ellas, el presidente Barack Obama a quién llamó cariñosamente su "zorro plateado".

Selena Gómez fue captada besándose apasionadamente con el cantante canadiense The Weeknd durante un paseo por Santa Mónica, California. Gómez fue fotografiada a la salida de un restaurante y las imágenes fueron publicadas casi al instante en las redes sociales, demostrando la nueva historia de amor entre ambos cantantes, a quienes se les vio besándose, tomándose de las manos y abrazándose, aunque ninguno de los dos se ha manifestado oficialmente sobre esa situación.

El actor y ex figura de Two and a Half Men, Charlie Sheen reveló que pensó en suicidarse cuando se enteró que era portador del VIH. Afirmó que desistió de este propósito porque su madre estaba cerca y no lo habría hecho ante ella y no permitiría que termine limpiando el desastre.

Muy emocionada y al borde de las lágrimas, Amy Adams, protagonista de la película de ciencia ficción "Arrival" recibió su estrella en el célebre paseo de la fama de Hollywood en Los Ángeles. Adams estuvo acompañada de su hija y esposo durante la ceremonia. La actriz fue nominada a 5 premios Oscar a lo largo de su carrera y es considerada como una de las mejores actrices de su generación.