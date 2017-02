Universitario de Deportes: Juan Manuel Vargas y su impresión tras golazo

Universitario de Deportes empató 1 a 1 con Sport Huancayo en el estadio Monumental, por el inicio del Torneo de Verano. Juan Manuel Vargas fue el encargado de anotar para el cuadro crema, mientras que Víctor Balta puso la igualdad para la visita.

Tras el encuentro, el popular ‘Loco’ brindó declaraciones a la prensa, en las que no ocultó su alegría por volver a anotar pero expresó su malestar por no haber logrado los tres puntos. Sobre su gol, el volante merengue se lo dedicó a su familia y describió la jugada, "Le dije que haga la finta (Guastavino), pero creo que se apuró y me sorprendió. Tuve la posibilidad de poder pegarle, pero lo importante es que entró y fue gol”, dijo.

Además, fiel a su estilo respondió a Roberto Guiza, lateral de Sport Huancayo, quien calificó su gol como 'champa'. "Lo importante es que fue gol", señaló el ex Real Betis. Los detalles en el bloque deportivo de BDP.