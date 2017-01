Verano 2017: ¿qué usas para protegerte de los rayos solares?

Cada fin de semana las playas de nuestro litoral se ven abarrotadas de veraneantes que buscan dejar el estrés de lado y optan por el relax, pero a muchos les ha pasado que por buscar ese relajo exponiéndose ante los rayos del sol, se han quemado, lo cual provoca que uno no se lleve una grata experiencia. Por eso en Al Sexto Día llegamos a un concurrido balneario para averiguar ¿qué usa la gente para protegerse de los rayos ultravioleta? En la siguiente nota lo resolveremos.

Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos fue el lugar escogido, pero esta labor no se realizaría sola, se haría con el apoyo del popular animador, Marco Antonio. Con él fuimos buscando a diversos visitantes para conocer sus técnicas de protección. Alguna de ellas es la conocida como ‘tres dedos’, que literalmente de aplica como dice el nombre, por la frente, mejillas y cualquier otra parte del cuerpo que se quiera cuidar.

Una que otra persona, nos mostraba ciertas acciones que tomaban ante los rayos solares. Por ejemplo un señor opto por colocar arena húmeda a nuestro personaje playero, pero eso no es todo, otro individuo no dudo en echarse la poca cerveza que le quedaba para hacer una barrera natural y no quemarse en la playa. Si deseas conocer más técnicas y bañistas que optan por otra clase de bloqueares, no dejes de ver la crónica que hizo Al Sexto Día.