Cuchillos veloces: buscando al cevichero más rápido

Al Sexto Día salió a las calles en búsqueda del cevichero más rápido de esta gran metrópoli llamada Lima. Con balanza en mano y con cronómetro regresaron nuestros clásicos retos con el fiel estilo del programa. Si no te has preguntado cuánto se demora el cocinero de tu barrio en preparar un ceviche o cuánto pesa aquella porción que te da, no te preocupes, que en la siguiente nota te lo contamos.

Esta preparación a base de pescado, ají y limón es sin lugar a duda uno de los platos bandera del Perú y de mayor aceptación en el paladar de los extranjeros. Nuestro equipo llegó a San Felipe en Comas. Allí encontramos a Luis, quien ya se ha hecho popular entre su clientela por imitar al cómico conocido como el gordo Casaretto. Él acepto nuestro reto, quien lo realizó muy rápido, además de tener una buena cantidad en la porción.

De Lima nos trasladamos al Callao, para ser más específico a Chucuito donde otro maestro cevichero le puso sazón a este desafío de Al Sexto Día. Este participante sorprendió también por su velocidad, pero sobre todo por el tamaño del plato, el cual se veía contundente y la balanza no nos dejó mentir en aquella impresión.

En el primer puerto nos encontramos con la conocida señora que para muchos de sus clientes prepara el mejor ceviche de ese lugar. Ella asumió el reto impuesto, aunque el tiempo no la beneficio mucho. Si bien solo podía haber un ganador, el sabor y el corazón que cada uno de ellos le pone al momento de la preparación, hace que los consumidores seamos siempre los ganadores de este delicioso plato.