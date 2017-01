Chorrillos: los niños perdidos de la playa

La desaparición de niños durante la época de verano en las playas de nuestro litoral, es una terrible situación que se repite cada año y en la misma época. Un balneario que no es ajeno a esta situación es Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, donde miles de personas la visitan para relajarse y pasar un momento de diversión, pero esta situación no es la que viven algunos padre de familia que se ven inmersos en la desesperación al no encontrar a sus menores hijos en ese “mar” de gente.

Al Sexto Día, comprobó por un año más que aún persiste esta situación de descuido. Como se puede ver en la siguiente crónica, el personal den la Policía de Salvataje que debería encargarse de velar por la situación de los bañistas que ingresan al mar, se convierten en niñeros de menores que andaban deambulando por la orilla del océano, sin ninguna supervisión adulta y con el riesgo que alguna desgracia les pueda ocurrir.

La reacción de los padres es diversa al reencontrarse con sus pequeños. Hay desde los indiferentes hasta los que sintieron que una parte de ellos se fue. Las situaciones por las ocurre este hecho también son variadas, están los papás que vinieron a la playa con amigos o familiares, pero además los que se ponen a beber alguna bebida alcohólica. Según datos del personal que labora ahí, se estima que por día se pierden entre 30 a 40 y en el peor de los casos se llegó a 130 niños.