Jorge Cuba inicia trámites para ser colaborador eficaz por caso Odebrecht

Quién empezó los trámites para colaborar con la justicia es el ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, implicado en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, el convertirse en un colaborador eficaz no es un estatus jurídico al que se llegue solo con solicitarlo. El abogado penalista Luis Lamas Puccio analiza esta figura y los beneficios que traería para ex funcionario del segundo gobierno de Alan García Pérez.

“El fiscal puede rechazar la propuesta de colaborador, porque no tiene información interesante para los fines que persigue la investigación y por lo tanto ni siquiera se inicia el trámite”, explicó el especialista en entrevista con 24 Horas.

Según dijo Lamas Puccio, para calificar como colaborador eficaz, el involucrado debe tener información inédita y fidedigna que pueda ser corroboraba con otros hechos de la investigación y el testimonio de otros colaboradores. Y los beneficios pueden ser desde una reducción de pena hasta una condena de prisión suspendida.

“Identificar personas, identificar fuentes de financiamiento, identificar hechos que no se sabían quiénes han sido los testaferros, dónde se encuentra depositado el dinero, a nombre de quién iba a ir, cuáles son los países financieros, los nombres de los bancos”, detalló el abogado.

“Es un error salir a los medios de comunicación y decir sí me voy acoger a la colaboración eficaz. Una de las mejores maneras es tenerlos aislados, porque además siempre se parte de la premisa de quién se acoge a una colaboración eficaz no solamente brinde información sino que también asume riesgos de carácter personal para su propia integridad”, agregó Lamas Puccio.

Finalmente, el especialista señaló que Cuba Hidalgo debería ser aislado no solo para salvaguardar su integridad, sino también para evitar que coordine con otras personas y abogados una estrategia que pueda perjudicar a la Fiscalía.